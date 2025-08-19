«Динамо-Минск» проведет товарищеский матч против ЦСКА

Поединок пройдет в рамках подготовки клубов к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00, мачт пройдет на льду «Олимпик Арены» в Минске.
В составе московской команды в товарищеском матче против «зубров» могут сыграть и белорусский игроки, так как в состав ЦСКА на тренировочный сбор в Минске вошли 34 хоккеиста, среди которых четыре белоруса.
В их числе защитник Владислав Еременко и нападающие Иван Дроздов и Иван Янченко, все они являются игроками сборной Беларуси. Также в составе присутствует Павел Карнаухов, воспитанник минской «Юности», у игрока российское спортивное гражданство.
Трансляцию матча покажут на телеканале «Беларусь 5».
Подготовка к сезону
В рамках подготовки к новому сезоне КХЛ «зубры» провели товарищеский матч против «Магнитки» из ВХЛ, а также приняли участие в турнире «Кубок Минска».
Подготовительный этап минчан завершится участием в традиционном «Кубке мэра Москвы — 2025», который пройдет с 28 по 31 августа.