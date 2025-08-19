Ричмонд
«Динамо-Минск» проведет товарищеский матч против ЦСКА

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч против московского ЦСКА, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Поединок пройдет в рамках подготовки клубов к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00, мачт пройдет на льду «Олимпик Арены» в Минске.

В составе московской команды в товарищеском матче против «зубров» могут сыграть и белорусский игроки, так как в состав ЦСКА на тренировочный сбор в Минске вошли 34 хоккеиста, среди которых четыре белоруса.

В их числе защитник Владислав Еременко и нападающие Иван Дроздов и Иван Янченко, все они являются игроками сборной Беларуси. Также в составе присутствует Павел Карнаухов, воспитанник минской «Юности», у игрока российское спортивное гражданство.

Трансляцию матча покажут на телеканале «Беларусь 5».

Подготовка к сезону

В рамках подготовки к новому сезоне КХЛ «зубры» провели товарищеский матч против «Магнитки» из ВХЛ, а также приняли участие в турнире «Кубок Минска».

Подготовительный этап минчан завершится участием в традиционном «Кубке мэра Москвы — 2025», который пройдет с 28 по 31 августа.

Новый сезон КХЛ начнется у минского «Динамо» 9 сентября с выездной серии. Первый матч нового сезона минчане проведут 9 сентября в Москве, где сыграют против «Спартака».