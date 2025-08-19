Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

Она отметила, что среди отдыхающих в Крыму пользуется популярностью экологический туризм, гастротуризм, кемпинги.
«С 2014 года все подзабытые виды отдыха сейчас востребованы. За это время была проведена огромная работа по предоставлению пляжей в пользование. И пользователи пляжа, во-первых, навели порядок, во-вторых, организовали очень комфортные условия для тех же экологических туристов. У нас огромное количество мест для стоянок, куда люди прибывают своим транспортом и отдыхают с палатками», — сказала гостья эфира.
Она высоко оценила инициативу правительства о сертификации объектов размещения на полуострове и их классификации. При этом Бабий убеждена, что до сих про в Крыму хорошего номерного фонда по-прежнему не хватает.
«Должны заработать большие туристические кластеры. В Крыму есть место всему. Здесь должны быть большие современные комплексы, идеально подходящие для отдыха родителей с детьми: с бассейнами, анимацией, шведскими столами — с тем, ради чего они когда-то ехали в такую прекрасную, и теперь же такую безнадежно дорогую Турцию», — сказала эксперт.
При этом она по достоинству оценила и наличие небольших отелей в горах и предгорьях Крыма.
«Это похоже на туризм 70−80-х годов в Европе, когда было стремление к маленьким отелям, расположенным в горных локациях, вблизи сельхозферм или на виноградниках. В Крыму есть прекрасные старые курортные города с узкими улочками, где, конечно, никогда не будут построены огромные комплексы. Да там их не нужно», — отметила спикер.
Такое разделение, считает эксперт, сыграет на руку всему туристическому кластеру в Крыму, когда и отдыхающие, и туроператоры будут понимать потоки распределения туристов в зависимости от их запросов.
«Сегодня мы действительно наблюдаем закономерный интерес к Крыму», — подытожила Бабий, отметив увеличение турпотока в том числе и за счет так называемых возвратных туристов, которые приехали в Крым во второй раз и более.