Красноярская волейболистка Яна Даций впервые сыграла за сборную России

Воспитанница красноярского волейбола Яна Даций дебютировала в национальной команде страны.

Спортсменка клуба «Енисей» приняла участие в товарищеских матчах против сборной Беларуси, проходивших 16−17 августа в Минске.

В обеих встречах российские волейболистки одержали победы — 3:0 и 3:1. Тренерский штаб специально собрал экспериментальный состав, чтобы оценить потенциал резервистов. Даций особенно ярко проявила себя во второй игре, продемонстрировав уверенную игру в защите и приёме.

Спортивный путь:

Начала карьеру в ДЮСШ № 10 Красноярска;

В 2017 году перешла в СШОР «Енисей» им. Э. А. Носкова;

С 2018 по 2020 год выступала за «Енисей-2»;

С 2020 года — игрок основного состава «Енисея».

Этот вызов в сборную стал закономерным этапом в карьере 23-летней спортсменки, которая за пять лет в основном составе красноярского клуба зарекомендовала себя как перспективный игрок. Теперь перед ней открываются новые возможности для роста на международной арене.