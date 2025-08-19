Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» на заседаниях не пытаются заговорить

В суд обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» доставляют в наручниках и кандалах.

Источник: Аргументы и факты

Фигуранты уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на судебных заседаниях сидят молча, опустив головы в пол и не предпринимая попыток заговорить друг с другом, рассказал журналистам один из участников процесса.

«Обвиняемые не переговариваются и даже не пытаются, головы в пол», — отметил источник, слова которого приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что на заседания подсудимых доставляют в наручниках и кандалах.

Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они останутся под стражей до 7 января 2026 года.

Нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено в марте 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». В результате теракта погибли 149 человек.