Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» на заседаниях не пытаются заговорить

Фигуранты уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на судебных заседаниях сидят молча, опустив головы в пол и не предпринимая попыток заговорить друг с другом, рассказал журналистам один из участников процесса.
«Обвиняемые не переговариваются и даже не пытаются, головы в пол», — отметил источник, слова которого приводит РИА Новости.
Он также уточнил, что на заседания подсудимых доставляют в наручниках и кандалах.
Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они останутся под стражей до 7 января 2026 года.
Нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено в марте 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». В результате теракта погибли 149 человек.