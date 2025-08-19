Ричмонд
Более 400 кг овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Новосибирске

Очередной рейд проходил в Ленинском районе.

Источник: Соцсети

В минувшую субботу сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с полицией провели рейд против несанкционированной торговли.

В ходе мероприятия у незаконных торговцев в Ленинском районе изъяли 405 килограммов овощей и фруктов. На нарушителей составлены административные протоколы. Два — за нарушение порядка размещения временных объектов, и ещё один — за торговлю в неустановленных местах.

Ранее BFM-Новосибирск писал об изъятии крупной партии немаркированного пива у жителя Кировского района. Алкоголь мужчина хранил на арендованном складе.