Новосибирские ученые открыли «добрый вирус» в мокроте человека

Особенно впечатляющими оказались результаты испытаний на животных. Все мыши, зараженные смертельной дозой бактерий и не получившие лечения, погибли. В то же время сто процентов грызунов, которым ввели обнаруженный бактериофаг, полностью выздоровели. Механизм действия фага заключается в его способности находить конкретную бактерию, проникать внутрь через защитную оболочку и разрушать ее изнутри, при этом сам фаг абсолютно безвреден для организма человека и животных.