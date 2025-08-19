Новосибирские ученые открыли «добрый вирус» в мокроте человека

Новосибирские ученые совершили важное открытие в борьбе с опасными бактериальными инфекциями. Специалисты обнаружили бактериофаг, способный уничтожать устойчивую к антибиотикам бактерию Klebsiella pneumoniae. Этот патоген вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию, менингит и сепсис, и часто становится причиной внутрибольничных инфекций, с которыми не справляются традиционные антибиотики.
Исследователи выделили бактериофаг из мокроты пациентов, страдающих пневмонией. В лабораторных условиях ученые наблюдали, как фаг разрушает плотную защитную оболочку бактерии, которая обычно делает ее неуязвимой для лекарств.
Особенно впечатляющими оказались результаты испытаний на животных. Все мыши, зараженные смертельной дозой бактерий и не получившие лечения, погибли. В то же время сто процентов грызунов, которым ввели обнаруженный бактериофаг, полностью выздоровели. Механизм действия фага заключается в его способности находить конкретную бактерию, проникать внутрь через защитную оболочку и разрушать ее изнутри, при этом сам фаг абсолютно безвреден для организма человека и животных.
Ученые отмечают, что для повышения эффективности терапии и предотвращения развития устойчивости у бактерий лучше использовать комбинации нескольких видов бактериофагов, так называемые «фаговые коктейли».
Как объясняет старший научный сотрудник института Вера Морозова, наличие нескольких разных бактериофагов против одного штамма инфекции значительно снижает риск развития резистентности. Сейчас исследовательская группа работает над подготовкой к клиническим испытаниям и регистрацией нового препарата.
