Аналитики назвали топ-12 продуктов, подорожавших в Башкирии за 2025 год

В Башкирии с начала 2025 года наблюдается значительный рост цен на основные продукты питания. Согласно данным Башстата за июль, больше всего подорожала морковь — на 69,72%, достигнув средней цены 64,97 рубля за килограмм.
На втором месте по темпам роста цен оказался картофель, который подорожал на 42,99% до 66,98 рубля за килограмм. Лимоны заняли третью позицию, поднявшись в цене на 37,91% до 230,95 рубля за килограмм.
Также заметно увеличилась стоимость столовой свеклы (+56,71%), яблок (до 158,73 рубля, +26,30%) и шоколада (1347,92 рубля, +21,67%). Существенный рост цен зафиксирован и на другие популярные товары: репчатый лук (+17,26%), растворимый кофе (+17,19%), зерновой кофе (+17,18%), а также мороженую рыбу (+15,40%) и говядину (+13,02%).
