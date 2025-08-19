В Новосибирской области будут судить владельца АЗС, где загорелась женщина

Иванов, будучи ответственным за охрану труда и безопасность, поручил оператору перекачку бензина без средств индивидуальной защиты. Из-за неисправной системы предотвращения перелива резервуара АЗС произошел разлив топлива, которое воспламенилось, причинив оператору множественные ожоги, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.