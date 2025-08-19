В ночь на вторник БПЛА сбили в Каменском районе

В ночь на вторник, 19 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
БПЛА уничтожили в Каменском районе. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также известно, что обошлось без последствий на земле.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области.
В двух районах Ростовской области сбили БПЛА (подробнее).
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше