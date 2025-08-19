Ричмонд
В ночь на вторник БПЛА сбили в Каменском районе

В Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 19 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА уничтожили в Каменском районе. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также известно, что обошлось без последствий на земле.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области.

В двух районах Ростовской области сбили БПЛА (подробнее).

