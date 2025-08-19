В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных в 2025 году

В то же время традиционные имена сохраняют популярность у родителей. Лидерами среди девочек стали Амина (253 с начала года), Амелия (246), Ева (233), Эмилия (230) и София (228). Для мальчиков чаще всего выбирали имена Амир (334), Эмир (245), Тимур (224), Марк (211)и Мирон (206).