Ветер до 26 м/с: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 19 августа, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий в течение дня.

Местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, шквалистый ветер до 26 м/с, крупный град и грозы.

— Напоминаем, в случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — заявил Первов.

