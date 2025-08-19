Ветер до 26 м/с: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Сегодня утром, 19 августа, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий в течение дня.
Местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, шквалистый ветер до 26 м/с, крупный град и грозы.
— Напоминаем, в случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — заявил Первов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.