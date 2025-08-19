Ричмонд
Москвичам обещают во вторник очередную «репетицию осени»

В Москве во вторник, 19 августа, прогнозируется по-сентябрьски прохладная погода.

В Москве во вторник, 19 августа, прогнозируется по-сентябрьски прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня в Москве облачно с прояснениями, утром ливень, днем местами возможен слабый дождь», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.

Температура воздуха составит от +18 до +21 градуса. Ветер подует северо-западный со скоростью 4−9 м/с, порывистый.

Атмосферное давление повысится до 742 мм ртутного столба.

При этом в последующие дни температура в Москве будет лишь понижаться. Во второй половине недели станет совсем по-осеннему холодно — воздух будет прогреваться максимум до +17 градусов. В столицу также придут обильные дожди.

Ранее москвичам рассказали о погоде во второй половине августа.

