Москвичам обещают во вторник очередную «репетицию осени»

В Москве во вторник, 19 августа, прогнозируется по-сентябрьски прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня в Москве облачно с прояснениями, утром ливень, днем местами возможен слабый дождь», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.
Температура воздуха составит от +18 до +21 градуса. Ветер подует северо-западный со скоростью 4−9 м/с, порывистый.
Атмосферное давление повысится до 742 мм ртутного столба.
При этом в последующие дни температура в Москве будет лишь понижаться. Во второй половине недели станет совсем по-осеннему холодно — воздух будет прогреваться максимум до +17 градусов. В столицу также придут обильные дожди.
