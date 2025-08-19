Житель Прикамья хотел инвестировать, но потерял 2,3 миллиона рублей

В Чайковском 29-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В интернете чайковчанин познакомился с девушкой, и она в ходе общения рассказала о возможности дополнительного заработка с помощью инвестиций. Затем новая знакомая переадресовала молодого человека якобы на консультанта по работе с криптовалютой.