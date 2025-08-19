Житель Прикамья хотел инвестировать, но потерял 2,3 миллиона рублей

В Чайковском 29-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В интернете чайковчанин познакомился с девушкой, и она в ходе общения рассказала о возможности дополнительного заработка с помощью инвестиций. Затем новая знакомая переадресовала молодого человека якобы на консультанта по работе с криптовалютой.
Переписка длилась несколько недель. Потерпевший, выполняя получаемые инструкции, установил на телефон специальное приложение, при этом была включена функция «демонстрация экрана». Заявитель, считая, что увеличивает свой доход, совершил несколько переводов на общую сумму более 2,3 млн рублей. После этого новые знакомые перестали выходить на связь. Чайковчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.