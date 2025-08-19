Бюджетников ждет осеннее повышение зарплат: когда и на сколько вырастет оклад

Повышение рассчитывается только от базового оклада без учета стимулирующих и компенсационных выплат. Как пояснил парламентарий, такая индексация предусмотрена Трудовым кодексом для компенсации инфляционных потерь, но в госсекторе проводится централизованно по решению правительства.