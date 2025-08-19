Бюджетников ждет осеннее повышение зарплат: когда и на сколько вырастет оклад

С 1 октября 2025 года работники федеральных бюджетных учреждений получат повышение окладов на 7,6%. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин со ссылкой на правительственное распоряжение от 1 августа 2025 года.
Индексация затронет сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов власти. В перечень попадают работники здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей.
Повышение рассчитывается только от базового оклада без учета стимулирующих и компенсационных выплат. Как пояснил парламентарий, такая индексация предусмотрена Трудовым кодексом для компенсации инфляционных потерь, но в госсекторе проводится централизованно по решению правительства.
Региональные и муниципальные работники, а также сотрудники частных организаций не попадают под это повышение. Для них вопрос индексации решается на уровне субъектов РФ или работодателей.
Прежде стало известно, что следующая индексация материнского капитала запланирована на февраль и будет соответствовать реальному уровню инфляции за 2025 год. Важно отметить, что повышение коснется всех неиспользованных средств, включая сертификаты, полученные ранее.