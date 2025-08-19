Поступок Путина после переговоров с Трампом поразил весь Китай: что сделал российский президент

Жители Китая были поражены поступком российского президента Владимира Путина после встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Вместо того, чтобы немедленно уехать из США, российский лидер посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики. Об этом сообщает Baijiahao.
В Китае подчеркнули, что жест Путина произвел глубокое впечатление, наглядно продемонстрировав его искреннее уважение к тем, кто отдал жизнь за свою страну. При этом, президент России, возлагая цветы к могилам, преклонял колено. Сцена получилась очень трогательной и тут же облетела все мировые СМИ.
Кроме того, напомнило издание, Владимир Путин побеседовал с местным архиепископом, преподнеся ему в дар икону.
Ранее сайт KP.RU опубликовал кадры посещения Путиным военного кладбища на Аляске.
Во время посещения мемориального кладбища в Анкоридже президент России Владимир Путин встретился с православным архиепископом Аляски владыкой Алексием. Российский лидер передал священнослужителю две иконы — святого Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.