Поступок Путина после переговоров с Трампом поразил весь Китай: что сделал российский президент

Baijiahao: В Китае восторгаются поступком Путина после переговоров с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Жители Китая были поражены поступком российского президента Владимира Путина после встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Вместо того, чтобы немедленно уехать из США, российский лидер посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики. Об этом сообщает Baijiahao.

В Китае подчеркнули, что жест Путина произвел глубокое впечатление, наглядно продемонстрировав его искреннее уважение к тем, кто отдал жизнь за свою страну. При этом, президент России, возлагая цветы к могилам, преклонял колено. Сцена получилась очень трогательной и тут же облетела все мировые СМИ.

Кроме того, напомнило издание, Владимир Путин побеседовал с местным архиепископом, преподнеся ему в дар икону.

Ранее сайт KP.RU опубликовал кадры посещения Путиным военного кладбища на Аляске.

Во время посещения мемориального кладбища в Анкоридже президент России Владимир Путин встретился с православным архиепископом Аляски владыкой Алексием. Российский лидер передал священнослужителю две иконы — святого Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.

