Гомельские санврачи назвали грибы- «аккумуляторы» радиации

В Беларуси массово пошли грибы, в связи с чем врачи Жлобинского зонального центра гигиены и эпидемиологии напомнили, что есть среди них грибы- «аккумуляторы» радиации, способные интенсивно поглощать цезий-137. В их числе колпак кольчатый или курочка, польский гриб, масленок, моховик. Даже при незначительном загрязнении почвы, концентрация цезия-137 в них может превышать допустимые нормы.
В группу «сильнонакапливающих» входят грузди, которые грибники берут для засолки, а также волнушки, зеленки, решетники и сыроежки.
«Средненакапливающие» — лисичка, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчок и рыжик.
А вот «слабонакапливающие» — опенок, гриб-зонтик, дождевик и шампиньон.
