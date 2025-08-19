Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гомельские санврачи назвали грибы- «аккумуляторы» радиации

Гомельские врачи систематизировали грибы по способности накапливать радиацию.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси массово пошли грибы, в связи с чем врачи Жлобинского зонального центра гигиены и эпидемиологии напомнили, что есть среди них грибы- «аккумуляторы» радиации, способные интенсивно поглощать цезий-137. В их числе колпак кольчатый или курочка, польский гриб, масленок, моховик. Даже при незначительном загрязнении почвы, концентрация цезия-137 в них может превышать допустимые нормы.

В группу «сильнонакапливающих» входят грузди, которые грибники берут для засолки, а также волнушки, зеленки, решетники и сыроежки.

«Средненакапливающие» — лисичка, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчок и рыжик.

А вот «слабонакапливающие» — опенок, гриб-зонтик, дождевик и шампиньон.

Кстати, эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах страны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше