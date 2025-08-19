Гомельские санврачи назвали грибы- «аккумуляторы» радиации

В Беларуси массово пошли грибы, в связи с чем врачи Жлобинского зонального центра гигиены и эпидемиологии напомнили, что есть среди них грибы- «аккумуляторы» радиации, способные интенсивно поглощать цезий-137. В их числе колпак кольчатый или курочка, польский гриб, масленок, моховик. Даже при незначительном загрязнении почвы, концентрация цезия-137 в них может превышать допустимые нормы.