Каждый десятый ребенок мигрантов в Татарстане не сдал экзамен по русскому языку

Среди тех, кто не смог сдать тест, было 10 первоклассников, по два ученика из третьего и восьмого классов, а также по одному ученику из седьмого, девятого и десятого классов. Для этих детей организованы специальные курсы русского языка на базе четырёх учебных заведений республики. Повторная попытка сдачи экзамена будет доступна через три месяца.