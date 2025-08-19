Каждый десятый ребенок мигрантов в Татарстане не сдал экзамен по русскому языку

Министерство образования и науки Республики Татарстан подвело итоги тестирования по русскому языку для детей-мигрантов. В этом году за возможностью поступления в школы региона обратились 219 семей. Каждый десятый экзамен не сдал.
При проверке документов выяснилось, что 44 заявления были поданы с неполным пакетом документов, а в 18 случаях были обнаружены недостоверные сведения. После отсева к тестированию были допущены 173 ребенка. Результаты экзамена оказались следующими: 151 ученик успешно справился с заданиями, 17 детей не прошли тестирование, ещё 5 человек не явились на экзамен, сообщает «Бизнес Онлайн».
Среди тех, кто не смог сдать тест, было 10 первоклассников, по два ученика из третьего и восьмого классов, а также по одному ученику из седьмого, девятого и десятого классов. Для этих детей организованы специальные курсы русского языка на базе четырёх учебных заведений республики. Повторная попытка сдачи экзамена будет доступна через три месяца.
Стоит отметить, что проблема знания русского языка среди детей-мигрантов остается актуальной на общероссийском уровне. По данным минобрнауки, около трети мигрантов в России не могут сдать экзамен с первой попытки, а половина из них не справляется даже после нескольких попыток.