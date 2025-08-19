Новый фрегат для ТОФ «Адмирал Амелько» спущен на воду

«Маршал Шапошников» уступает по интегральной новизне: его корпус и базовые системы ещё советской разработки. Однако модернизация дала ему возможность применять «Калибры» и «Ураны», а также расширила возможности ПВО и ПЛО. При этом он тяжелее (около 7500 тонн), имеет больший запас автономности, но уступает «Амелько» по современности систем управления, многофункциональности РЛС и степени автоматизации. Если «Шапошников» — это опытный морской «ветеран», адаптированный под новые условия, то «Амелько» — корабль, изначально рождённый для сетевой войны XXI века.