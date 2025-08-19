Новый фрегат для ТОФ «Адмирал Амелько» спущен на воду

На «Северной верфи» Санкт-Петербурга в присутствии главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева был спущен на воду новый фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». Этот корабль станет частью Тихоокеанского флота, укрепляя его группировку в дальней морской зоне. Подробности — в материале нашего информационного партнера, главного вестника Тихоокеанского флота — газеты «Боевая вахта» (16+).
Судьба корабля уже с первых листов проектной документации была связана с именем выдающегося советского флотоводца адмирала Николая Николаевича Амелько — участника Великой Отечественной войны, командующего Тихоокеанским флотом, учёного, автора работ по тактике и стратегии ВМФ. Символично, что его имя теперь будет нести флагман нового поколения фрегатов.
«Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне», — отметил главком ВМФ России в своём выступлении.
«Отмечу, конечно же, мы работаем… над перспективным кораблём, которым является корабль дальней океанской зоны. Техническое задание Военно-Морскому Флоту выдано, реализуется сейчас проектантами и находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, что в установленные сроки технический проект будет завершён. И с его завершением, уже в рамках следующей программы (вооружений. — Ред.), мы заложим этот корабль для ВМФ России», — сказал адмирал Моисеев.
«Адмирал Амелько» — пятый представитель проекта 22350, четвёртый серийный фрегат после головного «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и первых серийных «Адмирал Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Флота Советского Союза Исаков». Первые три уже несут службу на Северном флоте, а «Адмирал Исаков» готовится войти в состав Тихоокеанского флота. Новая же единица, как и будущий фрегат «Адмирал Исаков», предназначена именно для ТОФ, который в последние годы переживает активное обновление корабельного состава.
Главное отличие «Адмирала Амелько» от предшественников — модернизированный проект с увеличенным боекомплектом. На борту размещены четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) вместо двух, что позволяет нести 32 ракеты различного назначения — от крылатых «Калибр» до гиперзвуковых «Циркон». Это серьёзно повышает потенциал корабля в борьбе как с надводными, так и береговыми целями, а также в нанесении молниеносных ударов на стратегическую дальность.
Вооружение дополняют 130-мм артустановка А-192, зенитный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет» и вертолёт Ка-27. При полном водоизмещении 5400 тонн фрегат способен развивать скорость до 29 узлов и проходить до 4500 морских миль (8334 км) без дозаправки, находясь в автономном плавании до 30 суток. Экипаж — 170 человек.
Для понимания эволюции отечественного флота уместно сравнить «Адмирала Амелько» с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников» — кораблём, который изначально был построен как большой противолодочный корабль проекта 1155, но прошёл масштабную модернизацию и получил статус фрегата.
«Маршал Шапошников» уступает по интегральной новизне: его корпус и базовые системы ещё советской разработки. Однако модернизация дала ему возможность применять «Калибры» и «Ураны», а также расширила возможности ПВО и ПЛО. При этом он тяжелее (около 7500 тонн), имеет больший запас автономности, но уступает «Амелько» по современности систем управления, многофункциональности РЛС и степени автоматизации. Если «Шапошников» — это опытный морской «ветеран», адаптированный под новые условия, то «Амелько» — корабль, изначально рождённый для сетевой войны XXI века.
Корабли проекта 22350 относятся к классу фрегатов дальней морской зоны. Это значит, что они предназначены для выполнения задач в океанской и отдалённой морской акватории, на удалении в тысячи миль от родных берегов. ДМЗ — стратегическая среда, где идут борьба за коммуникации, контроль за ключевыми проливами, охрана торговых путей и демонстрация флага в зонах политического интереса.
В отличие от корветов, ограниченных прибрежными водами, и тяжёлых эсминцев или крейсеров фрегаты ДМЗ представляют собой баланс между мощью и экономичностью. Они универсальны: способны вести бой с кораблями, отражать атаки авиации, бороться с подлодками и наносить удары по берегу.
Мировая тенденция последних десятилетий — ставка на универсальные боевые единицы средней тоннажности. Причины очевидны: экономическая эффективность — дешевле и быстрее строить серию фрегатов, чем единичные тяжёлые корабли, гибкость применения — один фрегат может действовать как самостоятельно, так и в составе ордера, решая широкий спектр задач, технологичность — современные комплексы ПВО, ПЛО и ударные системы позволяют фрегату выполнять задачи, которые ещё недавно были по силам только крейсерам, дипломатическая роль — визиты в иностранные порты, участие в международных учениях, сопровождение конвоев.
Для Тихоокеанского флота появление «Адмирала Амелько» не просто пополнение. Это усиление корабельной группировки, действующей в дальней морской зоне, способной решать задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вблизи спорных акваторий и важных международных торговых маршрутов, в частности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Он сможет сопровождать десантные отряды, прикрывать стратегические подлодки на переходах.
При этом фрегаты проекта 22350 не заменяют собой другие классы, а становятся рабочими лошадками океанской зоны, закрывая промежуток между прибрежными кораблями и тяжёлыми крейсерами.
Тихоокеанский флот сегодня — один из ключевых инструментов внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Простая география здесь диктует стратегию: базы флота в Приморье и на Камчатке находятся на рубеже сразу нескольких зон интересов — Арктики, северной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Это не только прикрытие Дальнего Востока, но и контроль над выходами в Тихий океан с важнейшими транспортными артериями.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе идёт активная военно-морская гонка. Китай спускает на воду по нескольку эсминцев и фрегатов в год, Япония обновляет силы ПВО и ПЛО, США поддерживают постоянное присутствие авианосных ударных групп вблизи Гуама и на Гавайях. Для России, имеющей ограниченное количество крупных надводных кораблей, важен каждый новый боевой единичный флаг.
Фрегаты проекта 22350 позволяют закрыть целый спектр задач — от охраны коммуникаций на Дальнем Востоке до участия в совместных учениях с союзниками, таких как Китай или Индия. Они способны сопровождать суда в Южно-Китайском море, демонстрировать флаг в Индийском океане, обеспечивать безопасность российских рыболовных и торговых судов в зонах повышенной пиратской активности в южной части Юго-Восточной Азии.
В международной практике наличие кораблей дальней морской зоны — это не только военный фактор, но и дипломатический инструмент. Один фрегат с мощной ударной и оборонительной системой способен стать центром оперативной группы, присутствие которой уже меняет баланс в возможном локальном конфликте.
России, которая всё чаще действует в условиях геополитической турбулентности, такие корабли позволяют быстро реагировать на кризисы — будь то защита торговых маршрутов, участие в гуманитарных операциях или поддержка дружественных государств.
ТОФ традиционно отвечает за безопасность восточных границ России и контроль над районами, где базируются стратегические ракетоносцы подводного флота. Для их выхода в океан нужны надёжные силы прикрытия. Фрегаты 22350 благодаря комплексу ПВО «Полимент-Редут», средствам ПЛО и дальнобойным ракетам становятся тем самым щитом, который позволяет атомным подлодкам беспрепятственно выполнять боевое патрулирование.
Кроме того, усиление ТОФ кораблями этой серии позволит гибко реагировать на усиление активности ВМС США и их союзников вблизи Курильской гряды и Камчатки, где проходы в океан имеют особое стратегическое значение.
Спуск на воду «Адмирала Амелько» — событие, выходящее за рамки обычного технического этапа строительства. Это важное звено в цепи, формирующей новый облик Российского флота, особенно на тихоокеанском направлении. Новый фрегат не просто пополнит корабельный состав ТОФ, но и станет частью системы стратегического сдерживания, демонстрации флага и защиты интересов России в акватории, где каждая миля морского пространства имеет политическое значение.
Если тенденция продолжится и серия 22350 будет развиваться, к концу десятилетия Россия сможет иметь на каждом ключевом флоте по нескольку таких единиц. Это позволит одновременно решать задачи в Арктике, Атлантике и Тихом океане, вернув отечественному флоту глобальную манёвренность, которая когда-то была визитной карточкой СССР, но теперь проявится в более технологичном и компактном формате.
Таким образом, «Адмирал Амелько» — пример того, как современные технологии, универсальность и боевая мощь сочетаются в относительно компактной платформе. Фрегаты проекта 22350 имеют все шансы стать ядром океанских соединений ВМФ, способных оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать постоянное присутствие России в любой точке Мирового океана.
Альберт РУБЕНЯН, «Боевая вахта».