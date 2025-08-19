В Роспатент подали заявку о регистрации товарного знака «Встреча на Аляске»

«Основным препятствием для регистрации может стать значительное количество ранее зарегистрированных товарных знаков “Аляска”, в том числе относящихся к целевым классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг — прим. ред.). Также с некоторой долей вероятности можно прогнозировать, что заявка может столкнуться с отказом в связи с противоречием общественным интересам, как нередко бывает для обозначений, косвенно или прямо связанных со значимыми для общественной жизни событиями», — сказала эксперт, слова которой приводит РИА Новости.