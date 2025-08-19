В Роспатент подали заявку о регистрации товарного знака «Встреча на Аляске»

Заявка о регистрации в РФ товарного знака «Встреча на Аляске» поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует из электронной базы ведомства.
В соответствии с опубликованной информацией, документы были поданы 15 августа, когда в этом штате состоялся саммит Россия — США. Заявителем в базе Роспатента указан Алексей Вотолевский.
В случае регистрации знака «Встреча на Аляске» под таким названием могут начать производить и продавать в РФ алкогольные напитки, продукты питания, игрушки и печатные издания. Глава компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина предположила, что заявку могут отклонить по ряду причин.
«Основным препятствием для регистрации может стать значительное количество ранее зарегистрированных товарных знаков “Аляска”, в том числе относящихся к целевым классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг — прим. ред.). Также с некоторой долей вероятности можно прогнозировать, что заявка может столкнуться с отказом в связи с противоречием общественным интересам, как нередко бывает для обозначений, косвенно или прямо связанных со значимыми для общественной жизни событиями», — сказала эксперт, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Профессор МГИМО, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru отметил, что этот штат выбрали для переговоров, поскольку регион символизирует возможности российско-американского сотрудничества. Кроме того, по словам политолога, Аляска удобна для РФ и США с точки зрения логистики.