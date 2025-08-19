Беременные жёны призывников могут получить пособие в Новосибирске

В Новосибирской области беременные женщины, чьи мужья проходят срочную службу в армии или являются курсантами первого курса военного училища, имеют право на единовременное пособие в размере 51 198 рублей. Выплата назначается при сроке беременности не менее 180 дней и оформляется через портал Госуслуг или лично в отделении, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Новосибирской области.