Беременные жёны призывников могут получить пособие в Новосибирске

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области беременные женщины, чьи мужья проходят срочную службу в армии или являются курсантами первого курса военного училища, имеют право на единовременное пособие в размере 51 198 рублей. Выплата назначается при сроке беременности не менее 180 дней и оформляется через портал Госуслуг или лично в отделении, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Новосибирской области.

Для получения пособия необходимо обратиться в течение полугода после окончания службы супруга, предоставив справку из воинской части с указанием срока службы. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а в случае одобрения средства перечисляются в течение 5 дней, сообщили в фонде.

После рождения ребенка жены военнослужащих также могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 21,9 тысячи рублей, которое выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Эта поддержка предоставляется без проверки нуждаемости семьи.

Выплаты можно оформить как онлайн через Госуслуги, так и очно в МФЦ или клиентских службах Социального фонда. Способ получения средств — на банковский счет или через почтовое отделение — указывается при подаче заявления.