В Уфе на улице Менделеева проведут санитарную вырубку деревьев

Работы намечены в районе комплекса ВДНХ.

Источник: УКХиБ Уфы

«Горзеленхоз» сегодня приступает к очистке от сухостойных и перестойных деревьев в районе ВДНХ на улице Менделеева. Об этом сообщил руководитель Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Арсен Латыпов.

Это необходимо и для безопасности жителей, и для здоровья зелёных насаждений, отметил он. Запланировано убрать аварийно-опасные деревья, выполнить профилактику от вредителей. Начальник городских коммунальщиков отметил, что после вырубки территорию уберут, спиленные деревья и древесный мусор вывезут.