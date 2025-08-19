В Красноярском крае зафиксировано снижение заболеваемости педикулезом

По данным регионального Роспотребнадзора, за первые семь месяцев 2025 года в регионе выявлено 141 случай заболевания, что на 29,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большинство заболевших — дети (99 случаев). Наибольшее число заражений зарегистрировано в Норильске, Минусинске, Канске, а также Шушенском и Богучанском районах.
Специалисты напоминают, что вши передаются при непосредственном контакте «голова к голове», через предметы личной гигиены (расчески, полотенца), головные уборы, аксессуары для волос и постельное белье.
Основные симптомы педикулеза включают кожный зуд в местах укусов, появление серовато-голубоватых пятен на коже, расчесы и раздражение кожных покровов. Инкубационный период может составлять несколько недель, что затрудняет раннюю диагностику.
В ведомстве подчеркивают, что заболевание может поразить человека любого возраста и социального положения. Для профилактики рекомендуется регулярно осматривать волосистую часть головы, соблюдать правила личной гигиены и не пользоваться чужими предметами обихода.