Виктор Бобровников занял пост главного редактора интернет-журнала Сиб.фм

В журналистике сибиряк трудится 12 лет.
В новосибирском интернет-журнале Сиб.фм сменился редактор, этот пост занял Виктор Бобровников, опытный журналист, специализирующийся на общественно-политических и криминальных новостях.
Как стало известно, Виктор Бобровников приступил к своим обязанностям 18 августа. Данную информацию подтвердила Алёна Сорокина, редакционный директор Сиб.фм Group, отметив, что данное решение было принято редакционным Советом. По её словам, Бобровников обладает обширным опытом работы в новосибирской журналистике, имеет собственные источники информации, чёткое представление о задачах издания и способен мотивировать команду на достижение высоких результатов.
Новый главный редактор Сиб.фм имеет 12-летний стаж работы в журналистике. Ранее он работал журналистом в таких изданиях, как НГС, «ТВК Новости Бердска», «8 канал», а также возглавлял сайт «Прецедент». Бобровников является выпускником кафедры журналистики НГПУ и специализируется на проведении журналистских расследований и освещении проблемных вопросов.
Медиахолдинг Сиб.фм Group охватывает три сибирских региона: Новосибирск, Томск и Красноярск. В структуру холдинга входит 25 медиа, включая интернет-порталы регионального и федерального уровней, радиостанции, газеты и журналы. В Новосибирске в их числе — интернет-СМИ Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ, Весь Искитим, газеты Аргументы и Факты на Оби, Московский комсомолец Сибирь, а также ряд радиостанций.