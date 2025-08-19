Виктор Бобровников занял пост главного редактора интернет-журнала Сиб.фм

Медиахолдинг Сиб.фм Group охватывает три сибирских региона: Новосибирск, Томск и Красноярск. В структуру холдинга входит 25 медиа, включая интернет-порталы регионального и федерального уровней, радиостанции, газеты и журналы. В Новосибирске в их числе — интернет-СМИ Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ, Весь Искитим, газеты Аргументы и Факты на Оби, Московский комсомолец Сибирь, а также ряд радиостанций.