Хабаровская краевая филармония завершит лето серией концертов

Русский оркестр 28 августа представит яркий кроссовер. В программе обработки мировых хитов Майкла Джексона, Queen и Курта Кобейна, а также авторские сочинения дирижера, композитора и одного из самых ярких современных исполнителей на балалайке Дмитрия Калинина.