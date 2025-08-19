Хабаровская краевая филармония завершит лето серией концертов

Хабаровская краевая филармония приглашает на серию летних концертов, которые пройдут с 27 по 31 августа. В большом зале филармонии прозвучат классические шедевры, мировые хиты, классика в современных аранжировках и авторские произведения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ансамбль «Дальний Восток» 27 августа исполнит культовые отечественные и зарубежные хиты. В программе песни Виктора Цоя, Sting, Bon Jovi, Queen.
Русский оркестр 28 августа представит яркий кроссовер. В программе обработки мировых хитов Майкла Джексона, Queen и Курта Кобейна, а также авторские сочинения дирижера, композитора и одного из самых ярких современных исполнителей на балалайке Дмитрия Калинина.
Дальневосточный академический симфонический оркестр 30 августа представит концерты «Зима» и «Лето» А. Вивальди, а также одноименные циклы современных композиторов: «Времена года в Москве» классика нашего времени Ефрема Подгайца и «Времена года» британского композитора Макса Рихтера.
Ансамбль камерной музыки «Глория» 31 августа представит классические шедевры, саундтреки мирового кино и рок-хиты.