В детских садах Свердловской области начнутся «Разговоры о важном»

Известно и содержание занятий. С дошкольниками будут вести беседы на темы семьи и дружбы, формирования навыков общения и сотрудничества, развития нравственных качеств. Также в рамках занятий детям расскажут об истории, уважении к культуре России и любви к Родине. По словам министра, воспитатели будут проводить занятия с детьми «в понятной и увлекательной форме».