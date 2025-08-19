В детских садах Свердловской области начнутся «Разговоры о важном»

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.
Всего в перечень пилотных вошли 22 региона: Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области, Донецкая и Луганская народные республики и другие субъекты.
Известно и содержание занятий. С дошкольниками будут вести беседы на темы семьи и дружбы, формирования навыков общения и сотрудничества, развития нравственных качеств. Также в рамках занятий детям расскажут об истории, уважении к культуре России и любви к Родине. По словам министра, воспитатели будут проводить занятия с детьми «в понятной и увлекательной форме».
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин поддержал инициативу ввести занятия «Разговоры о важном» для детей от пяти лет. Глава государства призвал при таких нововведениях не допускать «перегибов». Детям, по его словам, обозначенные темы должны объясняться «искренне, объективно, доходчиво».