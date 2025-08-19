Около 30 новобранцев ВСУ сбежали из автобуса по пути на передовую

Российские силовые структуры обратили внимание на этот ролик. По словам источника, подобное поведение новобранцев ВСУ не удивляет. По его словам, все понимают, что Украине не выйти из конфликта победителем, несмотря на пропаганду, и никто не хочет отдавать свою жизнь, когда уже почти все решено, передает ТАСС.