Из автобуса, ехавшего на передовую, сбежали около 30 новобранцев ВСУ.
В Сети появилось видео, из которого стало известно о дезертирстве. Один из мобилизованных снял почти пустой салон автобуса. По словам бойца, из 40 мобилизованных, направлявшихся на передовую, осталось только около 10.
Российские силовые структуры обратили внимание на этот ролик. По словам источника, подобное поведение новобранцев ВСУ не удивляет. По его словам, все понимают, что Украине не выйти из конфликта победителем, несмотря на пропаганду, и никто не хочет отдавать свою жизнь, когда уже почти все решено, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что тысячи дезертиров из ВСУ бегут в Румынию.
Газета The Telegraph писала, что ежедневно из ВСУ бегут по 400 человек.
В российских силовых структурах также отмечали, что пропавших без вести солдат ВСУ в Сумской области приравнивают к дезертирам.