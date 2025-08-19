В Okko состоялась премьера документального сериала «Черкизон. Ад и рай новой России»

В октябре 2006 года в Москве выступил Джеймс Браун — великий музыкант эпохи рок-н-ролла и основатель фанка. Концерт, прошедший в столичном зале торжеств «Сафиса», стал одним из последних в его жизни: спустя два месяца легендарный певец скончался. Главной звездой вечера, впрочем, оказался не он, а Дженнифер Лопес, которая была тогда на пике популярности, — помимо $1,5 млн, Джей Ло получила в подарок от организаторов позолоченный микрофон, усыпанный бриллиантами. Мэр Москвы Юрий Лужков, присутствовавший на мероприятии, назвал его «главным праздником года».