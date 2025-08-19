Встреча в Исландии 1986 года должна была закончить вражду Москвы и Вашингтона

Переговоры Трампа и Путина на Аляске касались не сокращения вооружений, а прекращения конфликта на Украине. Однако во многом Трамп находится в позиции Горбачева. Как Горбачев, он унаследовал конфликт, который ему не нужен: американский президент неоднократно заявлял, что «это война Байдена, а не моя». Как Горбачев, Трамп больше не может защищать свой блок и свою страну с моральной точки зрения. Новый советский генсек, в отличие от, например, Хрущева, не требовал от американских властей прекратить угнетать рабочих и двигаться в сторону социализма. Точно так же США при Трампе ни разу не призвали Россию построить демократию и ни разу не попытались подать украинский конфликт как защиту демократии и всего западного мира.