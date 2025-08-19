В иркутском городе ввели режим ЧС из-за неготовности ТЭЦ к зиме

Ранее сообщалось о неожиданном выпадении снега в Иркутской области. Как сообщают жители региона, снегопад привел к повреждению растений и цветов на приусадебных участках. Также отмечается, что внезапное снижение температуры и интенсивные осадки могли привести к частичной потере урожая.