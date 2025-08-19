В иркутском городе ввели режим ЧС из-за неготовности ТЭЦ к зиме

В Байкальске ТЭЦ и тепловые сети не готовы к отопительному сезону.
В Байкальске Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за неготовности городской ТЭЦ и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает администрация городского поселения.
«На территории Байкальского муниципального образования введен режим функционирования “Чрезвычайная ситуация” муниципального характера. Причины — критическое наполнение золоотвала № 11 “…” ТЭЦ и тепловые сети города не готовы к зиме из-за отсутствия финансирования», — приводит слова администрации ТАСС.
Ранее сообщалось о неожиданном выпадении снега в Иркутской области. Как сообщают жители региона, снегопад привел к повреждению растений и цветов на приусадебных участках. Также отмечается, что внезапное снижение температуры и интенсивные осадки могли привести к частичной потере урожая.