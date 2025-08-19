В Иркутской области продажи машин с пробегом выросли на 10% за месяц

В июле 2025 года жители Иркутской области стали активнее покупать подержанные автомобили — продажи выросли на 10% по сравнению с июнем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе портала «Дром», при этом средняя цена таких машин упала на 7%, составив 957 тысяч рублей.
Самой популярной моделью остается Toyota Corolla — ее продажи выросли на 5%, а цена поднялась на 4% (до 503 тыс. рублей). На втором месте Toyota Camry, которая, наоборот, подешевела на 12% (до 1 млн рублей), и спрос на нее снизился на 5%. Замыкают топ-5 Honda Fit (продажи +12%, цена −6%) и Toyota Mark II (спрос +16%, стоимость −10%).
— Большинство востребованных машин (72% из топ-100) стоят меньше миллиона рублей. Дороже 1,5 млн рублей — только 12% моделей, — говорится в исследовании «Дрома».
Аналитик портала Игорь Олейников поясняет, что после долгого спада спрос начал расти из-за снижения ключевой ставки и процентов по вкладам. Люди перестали ждать возвращения западных марок и стали активнее тратить накопления.
При этом общее число объявлений о продаже подержанных авто с начала года выросло на 32%, а их средняя цена снизилась на 6%. Но в целом за год рынок все еще в минусе — продажи упали на 6%.
