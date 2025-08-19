Ричмонд
WSJ: Зеленский 11 раз поблагодарил Трампа в ходе их встречи в Белом доме

Во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский более десяти раз поблагодарил президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ранее, после прошлой встречи политиков американский лидер критиковал украинского президента за недостаточную выразительность благодарности.

По данным СМИ, в этот раз Зеленский решил исправить ситуацию. Как отмечалось, он неоднократно произносил слова признательности, демонстрируя уважение к американскому коллеге.

Уточняется, что Зеленский успел сказать «спасибо» четыре раза всего за первые десять секунд своего выступления. Газета добавила, что за 4,5 минуты украинский лидер поблагодарил Трампа около одиннадцати раз, что не осталось без внимания аналитиков и журналистов.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

