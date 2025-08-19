Ричмонд
Опубликовано с последствиями аварии в Башкирии, в которой из-за пьяного водителя погибла 12-летняя девочка

Появилось видео с места ДТП в Башкирии, в котором погибла девочка.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия автоаварии в Альшеевском районе, в которой погибла несовершеннолетняя.

Трагедия произошла вчера вечером на улице Вокзальной в селе Аксеново. По данным ГАИ, пьяный местный житель за рулем ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части. Ребенок погиб на месте от полученных травм. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Известно, что ранее он уже лишался прав за пьяную езду.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

