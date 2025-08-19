«Бутербродекс» снизился впервые за лето

За период с 16 по 31 июля средний чек вырос по кофе (на 0,4%, до 226 рублей). Снизился он по огурцам (на 11,7%, до 98 рублей), сахару (на 1,4%, до 68 рублей), ветчине (на 0,8%, до 258 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 234 рублей) и сыру (на 0,4%, до 239 рублей). По батону средний чек остался на уровне 48 рублей.