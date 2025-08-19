Найден способ почти в два раза снизить энергозатраты при переработке отходов

Такая «добавка» не только ускоряет нагрев и повышает КПД переработки, но и снижает общие энергозатраты на пиролиз. Результаты исследований показали, что добавление 10% навоза животных к каменноугольному штыбу ускоряет процесс пиролиза практически в два раза. При этом сокращается и продолжительность утилизации более чем на 8%. А 10% «добавки» в виде скорлупы кедровых орехов сокращает энергозатраты на 47,5% и продолжительность на 9,9%.