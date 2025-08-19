В Новосибирской области ищут спасителя пары пенсионеров

В прошлую субботу, примерно в девять вечера, возле магазина «Магнит» неизвестный мужчина оказал экстренную помощь пострадавшей пожилой паре и дождался приезда скорой помощи. Пожилые люди были настолько растеряны и дезориентированы, что не смогли запомнить человека, который им помог. Они лишь отметили, что он уехал на автомобиле черного цвета (это видно на записи с камеры видеонаблюдения).