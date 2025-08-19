В Новосибирской области ищут спасителя пары пенсионеров

Житель Верх-Тулы оказал первую помощь пострадавшим и сопроводил до скорой. Пара ищет сибиряка, чтобы поблагодарить лично.
В прошлую субботу, примерно в девять вечера, возле магазина «Магнит» неизвестный мужчина оказал экстренную помощь пострадавшей пожилой паре и дождался приезда скорой помощи. Пожилые люди были настолько растеряны и дезориентированы, что не смогли запомнить человека, который им помог. Они лишь отметили, что он уехал на автомобиле черного цвета (это видно на записи с камеры видеонаблюдения).
Между тем, состояние пожилой пары стабилизировалось, и они выражают огромную благодарность своему спасителю через местные СМИ, надеясь, что он откликнется. Родственница пострадавшей бабушки даже разместила объявление в социальных сетях, предлагая вознаграждение за любую информацию о герое, который не остался равнодушным к чужой беде.
"Мы хотим отблагодарить его лично, — пишет она, — и сказать огромное спасибо за то, что он сделал для наших родных.