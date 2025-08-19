«Узбеккосмос» будет следить за засухой со спутника

Спутниковые данные помогут в управлении водными ресурсами, а также повысят эффективность решений в сельском хозяйстве и борьбе с экологическими рисками. Систему адаптируют для работы по всему центральноазиатскому региону. Помимо Узбекистана, данными дистанционного зондирования планируют пользоваться Кыргызстан и Таджикистан.