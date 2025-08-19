Ричмонд
«Узбеккосмос» будет следить за засухой со спутника

«Узбеккосмос» в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН разрабатывает систему спутникового мониторинга засухи для стран Центральной Азии, сообщила пресс-служба космического агентства.

Источник: Depositphotos

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) будут использовать для оценки состояния водоемов, почв и растительного покрова. В систему планируют включить модуль оперативного наблюдения за засухой и облачный мониторинг посевов.

Спутниковые данные помогут в управлении водными ресурсами, а также повысят эффективность решений в сельском хозяйстве и борьбе с экологическими рисками. Систему адаптируют для работы по всему центральноазиатскому региону. Помимо Узбекистана, данными дистанционного зондирования планируют пользоваться Кыргызстан и Таджикистан.

