Пострадавшую от удара гидроцикла девочку выписали из больницы во Владивостоке

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 выписали подростка, получившего серьёзные травмы в результате наезда гидроцикла. Об этом говорится в официальном ТГ-канале (18+) медучреждения, сообщает ИА PrimaMedia.
Инцидент произошёл 5 августа в Хасанском районе Приморья: водный мотоцикл на большой скорости врезался в сапборд, на котором находились две девочки. Одна из них отделалась незначительными травмами и вскоре была отпущена домой, однако вторая пострадавшая получила тяжёлые повреждения — открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы рёбер и ключицы, а также ушибы внутренних органов.
Вначале ребёнка госпитализировали в местную больницу, после чего по воздуху экстренно доставили в Краевую клиническую больницу № 2 в дальневосточной столице. В течение шести суток пациентка находилась в реанимации, где врачи боролись за её жизнь, применяя интенсивную терапию.
Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). В ходе опроса очевидцев и установления всех обстоятельств был установлен водитель гидроцикла и его местонахождение. Им оказался 30-летний житель Хабаровска, приехавший в Приморье на отдых с женой и двумя малолетними детьми. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.