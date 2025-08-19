Пострадавшую от удара гидроцикла девочку выписали из больницы во Владивостоке

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). В ходе опроса очевидцев и установления всех обстоятельств был установлен водитель гидроцикла и его местонахождение. Им оказался 30-летний житель Хабаровска, приехавший в Приморье на отдых с женой и двумя малолетними детьми. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.