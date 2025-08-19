Движение по набережной канала Грибоедова ограничат из-за временных ограждений

В Адмиралтейском районе с 19 по 22 августа в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова — на участке от Гороховой улицы до переулка Гривцова. При этом в той же локации до 22 августа ограничено движение по Казанской улице — от переулка Гривцова до Гороховой улицы.