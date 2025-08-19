Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха повысится до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 19 — плюс 21, по области плюс 17 — плюс 22 градуса тепла», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 метров в секунду.
«Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно останется ниже нормы, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба», — добавил Леус.
Он подчеркнул, что понедельник, по температурным характеристикам, выдался осенним.