Москвичам рассказали о погоде во вторник

«В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 19 — плюс 21, по области плюс 17 — плюс 22 градуса тепла», — рассказал Леус.