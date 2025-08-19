Жители Башкирии смогут увидеть неуловимый Меркурий

Сейчас Меркурий всходит почти за два часа до восхода Солнца и виден на востоке низко над горизонтом. Отыскать его помогут две яркие планеты — Венера и Юпитер. Соединив их прямой линией и продолжив её к горизонту, мы и придём к Меркурию.