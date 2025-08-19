Ричмонд
Жители Башкирии смогут увидеть неуловимый Меркурий

Но для этого придётся проснуться задолго до рассвета.

Источник: Уфимский планетарий

Как рассказали в Уфимском планетарии, если Венеру и Юпитер можно наблюдать по утрам всю осень, Меркурий будет виден только до конца августа.

Сейчас Меркурий всходит почти за два часа до восхода Солнца и виден на востоке низко над горизонтом. Отыскать его помогут две яркие планеты — Венера и Юпитер. Соединив их прямой линией и продолжив её к горизонту, мы и придём к Меркурию.

В целом это практически неуловимая звезда — являясь ближайшей к Солнцу внутренней планетой (орбита Меркурия находится внутри земной), он может удалиться от Солнца не более чем на 28 градусов и теряется в его лучах, становясь недоступным для наблюдения.

«В самые благоприятные моменты Меркурий в наших широтах бывает виден чуть более двух часов. Такие моменты наступают весной, когда у Меркурия вечерняя видимость, или осенью во время утренней видимости», — пояснили в планетарии.