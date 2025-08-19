Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские врачи спасли пациента с зубной щеткой в пищеводе

В Уфе врачи извлекли зубную щетку из пищевода пациента.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской городской клинической больнице № 8 произошел необычный случай. О нем рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам чиновника, к медикам доставили пациента, который случайно проглотил зубную щетку во время чистки зубов. Рахматуллин пояснил, что врачи-эндоскописты провели срочную операцию под анестезией. Он отметил, что инородный предмет находился в нижней части пищевода, а его цвет сливался с окружающими тканями, что значительно осложняло процедуру извлечения.

Министр предупредил, что, если бы пациент своевременно не обратился за помощью, это могло бы привести к тяжелым последствиям, включая повреждение кишечника и развитие перитонита.

Операция прошла успешно, и в тот же день пациента выписали без каких-либо осложнений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.