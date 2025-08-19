Уфимские врачи спасли пациента с зубной щеткой в пищеводе

По словам чиновника, к медикам доставили пациента, который случайно проглотил зубную щетку во время чистки зубов. Рахматуллин пояснил, что врачи-эндоскописты провели срочную операцию под анестезией. Он отметил, что инородный предмет находился в нижней части пищевода, а его цвет сливался с окружающими тканями, что значительно осложняло процедуру извлечения.