Россияне снова отравились в закрытом из-за антисанитарии пятизвёздочном отеле в Египте

Этот отель уже оказывался в центре скандала. Из AMC Royal Hotel с отравлением было госпитализировано несколько десятков туристов, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.