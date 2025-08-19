Ричмонд
Россияне снова отравились в закрытом из-за антисанитарии пятизвёздочном отеле в Египте

Семья с детьми отравилась жареными колбасками в пятизвёздочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. По данным SHOT, путёвка стоила Диане и её детям более 200 тысяч рублей за неделю.

Первые четыре дня отдых шёл по плану. На пятый всем членам семьи резко стало плохо после ужина из жареных колбасок. У женщины и детей были одинаковые симптомы — боль в животе, рвота и высокая температура. В таком состоянии они прилетели и ещё неделю лечились от симптомов отравления.

Этот отель уже оказывался в центре скандала. Из AMC Royal Hotel с отравлением было госпитализировано несколько десятков туристов, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.