Россияне снова отравились в закрытом из-за антисанитарии пятизвёздочном отеле в Египте

Первые четыре дня отдых шёл по плану. На пятый всем членам семьи резко стало плохо после ужина из жареных колбасок. У женщины и детей были одинаковые симптомы — боль в животе, рвота и высокая температура. В таком состоянии они прилетели и ещё неделю лечились от симптомов отравления.
Этот отель уже оказывался в центре скандала. Из AMC Royal Hotel с отравлением было госпитализировано несколько десятков туристов, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.