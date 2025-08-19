Что можно и нельзя делать на Преображение Господне 19 августа

В Беларуси православные верующие празднуют Преображение Господне 19 августа. У данного праздника постоянная дата. Он входит в число двенадцати главных праздников в православной церкви. Однако у него есть и второй название — Яблочный Спас (подробнее мы писали здесь).
Преображение Господне, история.
В Библии сказано, что 19 августа Иисус Христос явил народу свою божественную сущность. Вместе с тремя апостолами (речь идет про Петра, Иоанна, Иакова) он зашел на гору Фавор. При молитве лицо Христа озарилось ярким светом, одежда стала белоснежной и раздался с небес голос: «Се есть сын мой возлюбленный, Его слушайте!».
Преображение Господне, традиции.
По традиции, на праздник ходят на службы в церковь. Священники в этот день в белых одеждах. После служб принято освещать сезонные овощи, фрукты, ягоды (яблоки, груши, виноград, сливы и многое другое).
Преображение Господне, что нельзя делать.
Под запретом тяжелый физический труд, а также бытовые дела. Вместе с тем на праздник следует отказаться от любой работы. Не рекомендуется ругаться, провоцировать конфликты. А еще не стоит убивать насекомых, так как могут начаться неприятности.
Преображение Господне, что можно делать.
На указанный праздник в храмах принято обязательно освятить яблоки (можно также освящать и любые другие сезонные овощи, ягоды, фрукты). На Преображение Господне также готовят разнообразные блюда из яблок. К примеру, пироги.
Преображение Господне, народные приметы.
Согласно приметам, какой окажется погоды на праздник, такую же ждали и на Покров Пресвятой Богородицы (православные верующие данный праздник отметят 14 октября). Паук, который рвет паутину, предвещает сильный ветер. Если же паук прячется в паутину, то будет непогода.
