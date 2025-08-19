Ричмонд
В Арктике лодку с российскими документалистами атаковала моржиха

Самка моржа атаковала лодку со съёмочной группой возле Земли Франца-Иосифа.

Источник: Аргументы и факты

Самка моржа напала на лодку со съёмочной группой, работавшей над документальным фильмом к фестивалю «Российское географическое общество объединяет друзей», сообщил режиссёр Леонид Круглов.

«У нас было несколько ситуаций, одна из них очень опасная, когда моржиха атаковала нашу лодку у Земли Франца-Иосифа. Лодка была разбита в клочья, еле успели доплыть до берега», — рассказал на киномероприятии документалист, которого цитирует телеканал РЕН ТВ.

Круглов выразил мнение, что самыми опасными животными в Арктике являются не белые медведи, как это обычно считают, а именно моржи.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что возле Земли Франца-Иосифа самка моржа напала на надувную лодку с российскими туристами. Животное несколько раз выпрыгивало из воды, втыкая бивни в плавательное средство.