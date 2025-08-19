Осенью части россиянам повысят оклады

«Речь идет о персонале в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений», — приводит слова депутата ТАСС. Кроме того, он добавил, что индексация распространяется на сотрудников гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах.