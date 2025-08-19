Ричмонд
Осенью части россиянам повысят оклады

Оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Речь идет о персонале в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений», — приводит слова депутата ТАСС. Кроме того, он добавил, что индексация распространяется на сотрудников гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах.

Также Говырин пояснил, что в госсекторе такая индексация проводится централизовано по решению правительства. Это решение направлено на компенсацию инфляционных потерь и отражает стратегию по поддержанию уровня оплаты труда работников федеральной системы.