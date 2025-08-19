Мэр Краснодара выступил категорически против усыпления бездомных собак

В общественной дискуссии о том, как нужно поступать с бездомными бродячими животными, власти Краснодара заняли принципиальную позицию. Недалеко от места жительства нынешнего градоначальника, в поселке Берёзовом, построили один из первых муниципальных приютов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на главу города Евгения Наумова.
«Мы жестко действуем по принятому регламенту, по закону. Мы сохраняем жизнь бездомным животным, — рассказывает мэр в интервью автору ВК-блога “Южанин” (16+). — Приют может одновременно принять до тысячи бродячих зверей. В городе они обычно собираются там, где их прикармливают: возле остановочных павильонов, их очень много на конечных остановках».
По словам Наумова, специальная служба приезжает, отлавливает, привозит в приют. В течение двух дней собаку обследуют, берут анализы на бешенство и другие инфекции, диагностируют заболевания, лечат бывших бродяг.
«Затем животное стерилизуют, чипируют. После стерилизации собаку содержат в приюте порядка месяца, в зависимости от состояния животного. Уже окрепшую и здоровую особь возвращают в ту точку, где её поймали» — рассказал глава Краснодара.
По мнению мэра «собачкиной столицы» (по выражению Владимира Маяковского — прим. ред.), проблема массовости беспризорных животных подпитывается тем, что люди очень любят и подкармливают собак. И они собираются в стаи, а также случаи агрессии против людей пугают горожан, и некоторые требуют усыплять четвероногих беспризорников.
«Я категорически против их истребления. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Не нападай на животное просто! Но его либо бьют, либо на него агрессируют, — возмущается мэр. — Если же это бешеное животное, ну, к сожалению, такое бывает, люди тоже порой с ума сходят. Как человек я люблю животных. У меня дома живут два кота, а в детстве всегда были собаки. Поэтому я против эвтаназии животных».
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что 226 собак уже прошли реабилитацию в краснодарском муниципальном приюте, 69 собак обрели хозяев.