Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

В Москве во второй половине недели станет по-осеннему холодно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду не выше плюс 17 — плюс 20, к вечеру — ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14 — плюс 17, зарядят обильные дожди», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что при этом в заключительные дни сезона потеплеет до комфортных показателей, характерных для августа.