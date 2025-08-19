Москвичей предупредили о похолодании во второй половине недели

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Дневная температура воздуха во второй половине недели в Москве опустится до показателей сентября, в середине дня ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В среду не выше плюс 17 — плюс 20, к вечеру — ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14 — плюс 17, зарядят обильные дожди», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что при этом в заключительные дни сезона потеплеет до комфортных показателей, характерных для августа.