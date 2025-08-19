В Роскомнадзоре дали один совет по противодействию мошенникам

Роскомнадзор в беседе с РИА «Новости» предупредил россиян о действиях мошенников и дал четкие рекомендации: при подозрительном звонке от лица, представляющегося сотрудником ведомства, необходимо немедленно прервать разговор.
Так, категорически запрещено следовать их инструкциям или сообщать какую-либо личную информацию. В случае возникновения сомнений в подлинности звонка, ведомство призывает уточнять информацию по официальной горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198−65−01.
В РКН отметили, что с 2025 года злоумышленники стали использовать усложненную многоступенчатую схему обмана. Она включает звонки от мнимых служб доставки и последующие контакты в мессенджерах от лиц, выдающих себя за сотрудников Роскомнадзора.
В ведомстве дополнительно подчеркнули: ни его работники, ни представители других государственных органов не связываются с гражданами через соцсети или мессенджеры с требованиями предоставить коды подтверждения или персональные данные.
