Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскомнадзоре дали один совет по противодействию мошенникам

Роскомнадзор в беседе с РИА «Новости» предупредил россиян о действиях мошенников и дал четкие рекомендации: при подозрительном звонке от лица, представляющегося сотрудником ведомства, необходимо немедленно прервать разговор.

Роскомнадзор в беседе с РИА «Новости» предупредил россиян о действиях мошенников и дал четкие рекомендации: при подозрительном звонке от лица, представляющегося сотрудником ведомства, необходимо немедленно прервать разговор.

Так, категорически запрещено следовать их инструкциям или сообщать какую-либо личную информацию. В случае возникновения сомнений в подлинности звонка, ведомство призывает уточнять информацию по официальной горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198−65−01.

В РКН отметили, что с 2025 года злоумышленники стали использовать усложненную многоступенчатую схему обмана. Она включает звонки от мнимых служб доставки и последующие контакты в мессенджерах от лиц, выдающих себя за сотрудников Роскомнадзора.

В ведомстве дополнительно подчеркнули: ни его работники, ни представители других государственных органов не связываются с гражданами через соцсети или мессенджеры с требованиями предоставить коды подтверждения или персональные данные.

Читайте также: Стало известно о новой схеме мошенников под видом замены цифрового телевидения.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.