В Прикаспии нашли свидетельства сотрудничества двух разных культур неолита

Раскопки велись на стоянке Таскудук в Астраханской области. Ее возраст по оценкам археологов составляет 7,7 тыс. лет. На местах раскопок были найдены предметы, которых там быть не должно: один из артефактов относится к более поздней эпохе, чем все остальные находки, и гораздо моложе самой стоянки. «Новая экспедиция самарских археологов в Северный Прикаспий поставила точку в этой истории. Ошибки действительно не было. Ученым удалось установить, как предмет из другой эпохи оказался среди предметов, найденных на стоянке раннего неолита», — сообщили в пресс-службе.