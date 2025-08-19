Магнитная буря уровня G1 накроет Землю вечером 20 августа

Магнитная буря может обрушиться на Землю 20 августа 2025. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Специалисты ожидают очередной всплеск солнечной активности около 18.00 мск. Уровень бури составит G1.0.
Напомним, на 19 августа специалисты также прогнозировали магнитную бурю. Буря, начавшаяся в понедельник, перетечет в утро вторника, и с 6 утра до полудня по московскому времени ожидается довольно мощная буря, с силой примерно 5 по 9-балльной шкале.
Ранее ученые объяснили, почему одни люди страдают от солнечной активности и магнитных бурь, а другие — нет. Оказалось, что в клетки большинства живых существ встроены молекулярные механизмы, предназначенные для реализации «шестого чувства» — так называемой магниторецепции.